Даръа: боевики вывели из строя подстанцию «Ан-Наима»

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Даръа, 16 июня. Боевики оппозиционных группировок вновь нарушили меморандум о зонах деэскалации в провинции Даръа.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает со ссылкой на главу городского подразделения «Генеральной энергетической компании», что боевики «умеренной» оппозиции подвергли ракетному обстрелу трансформаторную подстанцию «Ан-Наима».

Представитель энергетической компании Гассан Аз-Замель отметил, что подстанция «Ан-Наима», которая снабжает электричеством город Даръа, вышла из строя. В данный момент ведутся ремонтные работы.