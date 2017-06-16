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Новости Сирии
Даръа: боевики вывели из строя подстанцию «Ан-Наима»
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Даръа: боевики вывели из строя подстанцию «Ан-Наима»

18:24  16 Июня 2017
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Даръа: боевики вывели из строя подстанцию «Ан-Наима»

Даръа, 16 июня. Боевики оппозиционных группировок вновь нарушили меморандум о зонах деэскалации в провинции Даръа.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает со ссылкой на главу городского подразделения «Генеральной энергетической компании»,  что боевики «умеренной» оппозиции подвергли ракетному обстрелу трансформаторную подстанцию «Ан-Наима».

Даръа: боевики вывели из строя подстанцию «Ан-Наима»

Представитель энергетической компании Гассан Аз-Замель отметил, что подстанция «Ан-Наима», которая снабжает электричеством город Даръа, вышла из строя. В данный момент ведутся ремонтные работы.

#сирия #обстрел #даръа #гассан аз-замель
Алексей Громов
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