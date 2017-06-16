Госдума приняла поправки в бюджет-2017 во втором чтении

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Москва, 16 июня. Депутаты Государственной думы РФ приняли поправки в федеральный бюджет России 2017 года во втором, основном чтении.

Согласно одобренным коррективам, доходы бюджета увеличиваются на 1,191 трлн рублей — до 14 трлн 679 млрд рублей с 13 трлн 487 млрд рублей, доля нефтегазовых доходов при этом увеличивается. Общие ненефтегазовые доходы по 2017 году ожидаются в сумме 5,769 трлн руб. (6,3% к ВВП), неналоговые — 4,13 трлн руб. (4,45% ВВП), налоговые — 10,549 трлн руб. (11,4% ВВП), нефтегазовые — 8,909 трлн руб. (9,6% ВВП).

Поправками ко второму чтению предлагается увеличить на 5,3 млрд рублей ассигнования Государственной транспортной лизинговой компании на пополнение парка воздушных судов российских авиакомпаний.

Напомним, 6 июня профильный комитет Государственной думы Российской Федерации одобрил законопроект, посвященный внесению поправок в федеральный бюджет 2017 года.