Стало известно, кто заменит Сашу Спилберг на «Совете блогеров» в Думе

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Екатеринбург, 16 июня. Двух блогеров из Екатеринбурга позвали выступить в Госдуме на смену Саши Спилберг, которая уже обращалась с трибуны к депутатам.

Ожидается, что блогеры Сергей Колясников и Илья Будкевич примут участие в первом заседании «Совета блогеров», которое состоится в Госдуме 19 июня.

«Если совет будет инструментом, который поможет наладить связь законодателей, общества и государства, предложит какие-то механизмы реализации, то он будет полезен. Но если это просто сбор блогеров со всей России — то, конечно, смысла от этого мало», — рассказал Будкевич Ura.ru.