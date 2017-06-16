Главные новости 16 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 16 июня.

Муж женщины, сбившей шестилетнего мальчика в Балашихе, ранее был приговорен к десяти годам тюремного заключения, сообщил ее родственник. Стали известны новые подробности о женщине, сбившей «пьяного» мальчика в Балашихе.

В Хомсе идут ожесточенные бои между правительственной армией и террористами «Исламского государства»* на трассе Пальмира Сухна, в провинции Даръа ВКС РФ и ВВС САР наносят интенсивные удары по укреплениям боевиков. Сирия новости 16 июня 07.00: под Пальмирой идут бои между САА и ИГ*, ВКС РФ наносит удары по боевикам в Даръа.

Трагедия в Юнтоловском заказнике в Петербурге обросла страшными подробностями: пропавший ребенок был задушен, а ее бабушка пыталась перегрызть себе вены. ФАН публикует страшные подробности трагедии в Юнтоловском заказнике.

Боевики заявили об уничтожении шести вертолетов сирийских ВВС под Дамаском. Сирия: боевики заявили об уничтожении вертолетов ВВС под Дамаском.

Корреспонденты ФАН посетили населенный пункт Арак к востоку от Пальмиры, взятый на днях шиитским ополчением. Сирия: как на нефтяном поле Арак под Пальмирой появились проиранские «Фатимиды».

ЛНР готовится к обороне. Киевские СМИ «урезали зарплату» ополченцам. СБУ грабит бизнес ДНР. Верификация пленных: процесс пошел. Новороссия сегодня: Донецк под огнем, ЛНР в обороне, Киев готовится к большой войне.

Больную онкологией 24-летнюю жительницу города Апатиты Мурманской области экстренно доставили в реанимацию после того, как она пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на проблемы медицины в регионе. Обратившаяся к Путину онкобольная девушка из Апатитов попала в реанимацию.

Боевики ССА отбили атаку курдов к западу от Алеппо. «Тахрир Аш-Шам» потеряла одного из командиров в результате нападения неизвестных боевиков в Идлибе. Бойцы SDF отбили у террористов ИГ здание в Ракке. Сирия новости 16 июня 12.30: ССА отбила атаку курдов в Алеппо, убит командир «Тахрир Аш-Шам» в Идлибе.

Киев угрожает музыкантам немецкой группы Scooter лишением свободы на восемь лет за выступление на фестивале в Балаклаве в августе, сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин. Киев грозит музыкантам Scooter тюрьмой за концерт в Крыму.

Конец — это только начало, когда дна нет. Девиз мертвецов: Роман Носиков о взлете карьеры Навального.

* Организация запрещена на территории РФ.