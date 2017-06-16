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Сирия, 16 июня. ССА** отбила атаку союзных сил САА на западе Алеппо. Несколько командиров САА и ополчений погибли в Даръа. Террористы ИГ* утратили контроль над несколькими населенными пунктами на западе провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят бомбардировки позиций радикалов в окрестностях города Даръа; наносят авиаудары по ИГИЛ* в восточной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потерпели поражение в боях с ССА к западу от Алеппо; потеряли нескольких полевых командиров в ходе сражений в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): задержала террориста-смертника в городе Азаз к северу от Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло несколько населенных пунктов в западной части провинции Ракка; лишилось десятков террористов в боях в Западном Мосуле.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по Ракке, есть мирные жертвы.

Провинция Алеппо

В районе центрального рынка города Азаз, находящегося под контролем протурецких исламистов, был задержан террорист-смертник с «поясом шахида», передает местный источник на своей странице в Twitter (Fox61A). Предполагается, что боевик принадлежит к числу радикалов «Исламского государства»*.

Проправительственные войска открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по укрепленным пунктам радикалов вооруженной оппозиции на окраине населенного пункта Биянун на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает информационный портал Shahba Press. Никакой информации о потерях со стороны исламистов не поступало.

Военные источники группировки вооруженной оппозиции «Аль-Сафва» сообщили об ожесточенных столкновениях вблизи института научных исследований к западу от Алеппо. Боевики отбили атаку проасадовских сил, которые попытались продвинуться сразу на нескольких направлениях, передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq).

Провинция Хомс

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты Америки перебросили две ракетные системы HIMARS из Иордании к контрольно-пропускному пункту «Ат-Танф», расположенному на юге провинции Хомс. Министерство обороны России опасается, что проамериканские радикалы могут напасть на сирийские союзные войска. Важно отметить, что диапазон зоны поражения ракетной системы высокой мобильности недостаточен для поддержки союзных США подразделений Сирийской демократической армии**** (SDF), сражающихся против «Исламского государства» в Ракке. В то же время коалиция, возглавляемая США, уже несколько раз атаковала союзников САА вблизи границы с Иорданией. Поэтому можно предположить, что нападения продолжатся, заявляет Минобороны. Кроме того представители Министерства обороны добавляют, что размещение любого иностранного оружия на территории Сирии должно быть согласовано с правительством страны.

Провинция Даръа

Военно-космические силы России вместе с сирийскими ВВС продолжают боевые вылеты в направлении окрестных районов города Даръа, контролируемых исламистами Сирийской свободной армии (ССА) и антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого самой радикальной группировкой вооруженной оппозиции «Джебхат Фат Аш-Шам»***. Более 15 авиаударов союзники нанесли по линиям снабжения и укрепленным пунктам боевиков на окраине района Тарик Аль-Сад.

В ходе недавних столкновений на южных окраинах административного центра региона радикалы «свободной армии» убили иранского военного советника Хайдара Джилонда, одного из командиров ливанской «Хезболлы», троих бойцов афганского ополчения «Лива Фатемийюн», а также семерых солдат Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает военный источник в Twitter (amassma).

Провинция Ракка

Проасадовские отряды во главе с элитными частями Сирийской арабской армии (САА) «Тигры», возглавляемыми полковником Сухейль Аль-Хасаном, продвинулись в западной части провинции Ракка, освободив несколько деревень и холмов от террористов «Исламского государства». Союзные войска, как сообщает военный источник в Twitter (MIG29_), заняли территории у перекрестка магистрали Итрия — Ат-Табка, а также ряд населенных пунктов к югу от нефтяного месторождения близ города Расафа. Согласно данным информационного портала Al Masdar News, «Тигры» освободили деревни Сахарей Аль-Вахеб, Джиб Аль-Афабус и Хаб Машраф Инбадж после недолгой битвы с радикалами ИГИЛ.

Курдский новостной портал Sharqiya Voice опубликовал информацию, согласно которой, в результате очередной бомбардировки ВВС западной коалиции в Ракке погиб еще один мирный житель. Напомним, коалиционные военные самолеты наносят авиаудары по опорным пунктам ИГ в поддержку курдов, тем не менее под ударами зачастую гибнет гражданское население города и его окрестностей.

Провинция Хама

Сирийская и российская авиация интенсифицировала удары по позициям террористов «Исламского государства» вблизи населенных пунктов Аль-Харижа, Абу Ханая, Салба и Абу Хбелат в восточной части провинции Хама, сообщает местный источник в сети Twitter (AHM_HER1). Данных о результатах воздушной операции не приводится.

Напомним, проправительственные подразделения ведут крупномасштабное наступление на востоке провинции, главной целью которого на данный момент является освобождение ключевого города Акербат, из района которого радикалы ИГИЛ постоянно совершают вылазки в район Пальмиры в соседней провинции Хомс с целью захвата важнейших нефтегазовых месторождений.

Ирак

Местный источник портала Al Sumaria News сообщает, что жена одного из главарей «Исламского государства» Ум Джабер и двое ее сыновей были найдены мертвыми у себя дома к юго-западу от города Киркук. Сообщается, что в дом ворвалась группа неизвестных боевиков.

Тем временем в Западном Мосуле иракские вооруженные силы взяли под контроль более 30 процентов района Аль-Шафаа к северу от кварталов Старого города. Боевики ИГ в настоящее время укрываются за баррикадами и ведут огонь по правительственным войскам. Федеральная полиция Ирака использует артиллерию и ракетные установки. В результате обстрелов десятки радикалов были ликвидированы. Также иракские подразделения продолжают открывать безопасные коридоры для эвакуации гражданских лиц с поля боя.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)