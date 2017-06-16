Ракка: «Силы Тигра» освободили от ИГ нефтяные месторождения Суфьян и Расм аль-Хара
Суфьян, 16 июня. Отряды «Сил Тигра» установили полный контроль над нефтяными месторождениями к югу от Ракки.
Командование Сирийской арабской армии сообщило о полном освобождении нефтяных месторождений, ранее захваченных боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Отмечается, что элитная бригада встретила ожесточенное сопротивление со стороны игиловцев.
Месторождения расположены вдоль трассы, соединяющей Ракку и город Саламия. Также контроль установлен над населенными пунктами Расм аль-Хара и Суфьян.
Ранее агентство URA.ru сообщило, что прорыв боевиков из Ракки поставит Сирию на грань выживания.
* Организация запрещена на территории РФ.