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Новости Сирии
Ракка: «Силы Тигра» освободили от ИГ нефтяные месторождения Суфьян и Расм аль-Хара
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Ракка: «Силы Тигра» освободили от ИГ нефтяные месторождения Суфьян и Расм аль-Хара

18:09  16 Июня 2017
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Ракка: «Силы Тигра» освободили от ИГ нефтяные месторождения Суфьян и Расм аль-Хара

Суфьян, 16 июня. Отряды «Сил Тигра» установили полный контроль над нефтяными месторождениями к югу от Ракки.

Командование Сирийской арабской армии сообщило о полном освобождении нефтяных месторождений, ранее захваченных боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Отмечается, что элитная бригада встретила ожесточенное сопротивление со стороны игиловцев.

Ракка: «Силы Тигра» освободили от ИГ нефтяные месторождения Суфьян и Расм аль-Хара

Месторождения расположены вдоль трассы, соединяющей Ракку и город Саламия. Также контроль установлен над населенными пунктами Расм аль-Хара и Суфьян.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что прорыв боевиков из Ракки поставит Сирию на грань выживания.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #ракка #силы тигра
Алексей Громов
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