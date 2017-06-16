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Политика
Медведев исключил фиксацию цен на газ для Белоруссии
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Медведев исключил фиксацию цен на газ для Белоруссии

18:30  16 Июня 2017  /обновлено: 18:38  16 Июня 2017
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Медведев допустил фиксацию цен на газ для Белоруссии

Санкт-Петербург, 16 июня. Фиксированных цен на газ не бывает, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев после заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге.

«Фиксированных цен (на газ. — Прим. ФАН) вообще не бывает, — подчеркнул Медведев  — А уж тем более в условиях свободного рынка эти цены не могут быть фиксированными».

Российский премьер напомнил, что необходимо согласовать с белорусскими партнерами принципы определения цены.

Медведев допустил фиксацию цен на газ для Белоруссии

«Поэтому будем двигаться, обсуждая все вопросы, в том числе валюту платежа», — подчеркнул глава правительства.

Ранее эксперты объяснили, почему Белоруссия отказалась рассчитывать резервы в рублях.

#медведев
Катерина Тимошенская
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