Медведев допустил фиксацию цен на газ для Белоруссии

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Санкт-Петербург, 16 июня. Фиксированных цен на газ не бывает, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев после заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге.

«Фиксированных цен (на газ. — Прим. ФАН) вообще не бывает, — подчеркнул Медведев — А уж тем более в условиях свободного рынка эти цены не могут быть фиксированными».

Российский премьер напомнил, что необходимо согласовать с белорусскими партнерами принципы определения цены.

«Поэтому будем двигаться, обсуждая все вопросы, в том числе валюту платежа», — подчеркнул глава правительства.

Ранее эксперты объяснили, почему Белоруссия отказалась рассчитывать резервы в рублях.