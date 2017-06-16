Тартус примет первый грузовой состав с топливом из Хомса

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Тартус, 16 июня. Нефтеперерабатывающий завод в Хомсе направил на цементный завод в Тартусе первый состав с топливом.

Министр транспорта САР Али Хамуд сообщил об отправке первой партии топлива, за которой последуют еще другие поставки. Министр отметил, что это только первый шаг в рамках усилий его ведомства, подчеркивает информационное агентство «САНА».

Топливо будет доставляться по железной дороге на заводы и объекты в других провинциях Сирийской арабской республики. Хамуд отметил высокую экономическую эффективность железнодорожного транспорта, который позволит перевозить большие объемы грузов. Это вдвое сократит расходы на перевозку.