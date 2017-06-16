Медведев объяснил, почему Россия ввела новый порядок контроля на границе с Белоруссией

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 16 июня. Миграция граждан России и Белоруссии останется свободной. Что касается дополнительных мер пограничного контроля в российских аэропортах — они введены из-за либерализации визового режима Минском.

Медведев подчеркнул, что нельзя рассматривать это как шаг по восстановлению границы.

«Союзное гражданство и пересечение, переход границ между двумя странами остаются свободными», — подчеркнул российский премьер на пресс-конференции по итогам заседания совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии.

Медведев пояснил, что меры связаны с тем, что Минск объявил о либерализации визового режима с 80 государствами — их граждане могут свободно пребывать на территории страны в течение пяти дней, а если они могут попасть на территорию Белоруссии, значит, могут попасть и на территорию всего Союзного государства.