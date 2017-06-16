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Политика
Медведев объяснил, почему Россия ввела новый порядок контроля на границе с Белоруссией
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Медведев объяснил, почему Россия ввела новый порядок контроля на границе с Белоруссией

19:28  16 Июня 2017
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Медведев объяснил, почему Россия ввела новый порядок контроля на границе с Белоруссией

Санкт-Петербург, 16 июня. Миграция граждан России и Белоруссии останется свободной. Что касается дополнительных мер пограничного контроля в российских аэропортах — они введены из-за либерализации визового режима Минском. 

Медведев подчеркнул, что нельзя рассматривать это как шаг по восстановлению границы. 

«Союзное гражданство и пересечение, переход границ между двумя странами остаются свободными», — подчеркнул российский премьер на пресс-конференции по итогам заседания совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии. 

Медведев пояснил, что меры связаны с тем, что Минск объявил о либерализации визового режима с 80 государствами — их граждане могут свободно пребывать на территории страны в течение пяти дней, а если они могут попасть на территорию Белоруссии, значит, могут попасть и на территорию всего Союзного государства. 

#белоруссия #медведев
Владимир Багров
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