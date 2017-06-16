МВД РФ отреагировало на обвинения в подделке анализов погибшего в ДТП мальчика

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Москва, 16 июня. Сотрудники МУ МВД «Балашихинское» не могли быть причастны к предполагаемой фальсификации анализов крови сбитого насмерть мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как объяснила Волк, сославшись на действующее законодательство, бюро судмедэкспертизы не входят в структуру МВД. Сотрудники МВД могут только выносить постановления о назначении таких экспертиз.

«МВД России считает некорректными появившиеся в СМИ заявления лиц, имеющих ученые степени в области права и занимающих высокие государственные должности, в которых содержатся голословные обвинения в адрес сотрудников полиции в фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы», — заявила Волк; ее слова приводит «Свободная пресса».

Волк выразила недоумение по поводу того, что подобные заявления звучат от людей, пользующихся авторитетом в обществе. Подобные заявления вводят людей в заблуждение и формируют у них неверное представление об обстоятельствах уголовного дела.

Напомним, авария, в которой погиб шестилетний ребенок, произошла в апреле этого года — его сбила машина, за рулем которой находилась женщина. Как стало известно из данных экспертизы, на момент гибели ребенок якобы бы пьян — в его крови обнаружили 2,7 промилле алкоголя.