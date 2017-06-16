Салем XXI века: «святая инквизиция» сената так и не нашла доказательств связи Трампа с Россией

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что следствию так и не удалось доказать его связь с Россией. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В своем Twitter глава Белого дома и американской нации написал: «После семи месяцев расследований и комитетских слушаний о моих «связях с русскими» никто не смог предъявить мне никаких доказательств. Печально».

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017

По мнению Трампа, все эти многочисленные допросы его подчиненных и репрессии в президентский адрес — просто «охота на ведьм». Разведывательный комитет действительно похож на святую инквизицию: в «колдовстве» обвинили, доказать не могут, «сжигают» без суда и следствия, как было с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном, которого «сожгли» политически. Вот только это не Салем 1692 года, а США, XXI век.

Следом за Флинном начались допросы руководившего расследованием тогдашнего главы ФБР Джеймса Коми, которого впоследствии Трамп снял с должности. Экс-глава бюро расследований не сумел проглотить обиду и начал давать показания против Трампа и России направо и налево. 8 июня в разведывательном комитете Сената США он рассказал, что «Россия продолжает вмешиваться внутренние дела США». А до этого заявил, что в приватной беседе президент попросил его отказаться от расследования, «забросив» дело против Флинна. Однако Коми переврал слова Трампа, который лишь сказал, что не хочет, чтобы голова Коми была забита этим расследованием. Сейчас репрессиям подвергся и генпрокурор США Джефф Сешнс, которого также допрашивают по поводу предполагаемого «вмешательства России». А вице-президент Майк Пенс и вовсе признался, что нанял частного адвоката «для обработки последствий расследования «вмешательства России».

Доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что если бы против Трампа нашли какие-то доказательства, их бы уже давно обнародовали.

«Некоторые дисциплинарные нарушения, конечно, могли бы предъявить Флинну. И в итоге предъявили, после чего он был вынужден уйти. Коми просто заигрался в политику, ему не дают покоя лавры покойного Эдгара Гувера. С его стороны можно увидеть только циничную и глупую месть. При росте два метра и три сантиметра он страдает очевидными комплексами. Коми нечего предъявить Трампу, равно как и остальным, — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Вчера Владимир Путин устроил Коми очень хороший троллинг, сравнив его с Эдвардом Сноуденом. И тот, и другой сливали информацию в СМИ. Нет на Трампа по этому вымышленному делу против России ничего. Сейчас началось переключение с обвинений в связи с русскими на его финансовые дела: нашли «спящую норму» (в праве) Конституции США в разделе 9, статья 1, о том, что президенты США не могут получать вознаграждение от других стран. Поскольку у Трампа есть бизнес и не совсем понятно, целиком ли президент отказался от него, он получает «вознаграждение» от других государств».

Что любопытно, как отмечает Александр Домрин, когда президенту Бараку Обаме дали Нобелевскую премию, он тоже получил это «вознаграждение» от иностранного государства.

«И заметьте, никто ему ничего тогда не предъявлял, — подчеркивает собеседник ФАН. — И не сдал эту премию господин Обама в государственный бюджет США. Съел, проглотил и поперхнулся. А в Фонд Клинтонов, который стал «стиральной машиной» по отмыванию денег, только из одного Катара пришел миллион долларов. Что, Хиллари Клинтон не получала такого вознаграждения? Опять демократы молчат. С точки зрения юриспруденции, это совершенно недопустимые игры в двойные стандарты. Единственная, с моей точки зрения, слабая сторона Трампа — он не опубликовал свою налоговую декларацию. На этом будут спекулировать».

Александр Домрин также уверен, что «некие силы» попытаются из окружения 45-го президента США убрать всех его приближенных и поставить туда своих людей.

«Сешнс — не первый и не последний, — говорит эксперт. — На очереди, вероятно, Рекс Тиллерсон. — На предыдущих слушаниях разведывательного комитета сената, когда одна из представительниц от демократов задавала вопросы Коми, она ни разу не упомянула фамилию Трамп — все вопросы были в отношении Тиллерсона. Если уж и Тиллерсона свалят, то президент останется только с дочерью Иванкой и своим зятем Джаредом Кушнером».