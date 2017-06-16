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Россия
Россия разрешила использовать выданные в Белоруссии водительские права
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Россия разрешила использовать выданные в Белоруссии водительские права

18:07  16 Июня 2017  /обновлено: 18:07  16 Июня 2017
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Россия разрешила использовать выданные в Белоруссии водительские права

Москва, 16 июня. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 июля на территории России смогут использоваться белорусские водительские права.

Так, на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, глава кабмина отметил, что были приняты решения, касающиеся в том числе водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные республикой Беларусь.

Напомним, ранее Медведев распорядился отправить в отставку заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодеж) Алексея Панамарчука.

#белоруссия #медведев #водительские права
Тимур Румянцев
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