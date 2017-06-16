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Общество
Глава Минздрава Заполярья проведет прием в больнице после прямой линии с Путиным
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Глава Минздрава Заполярья проведет прием в больнице после прямой линии с Путиным

17:48  16 Июня 2017
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Глава Минздрава Заполярья проведет прием в больнице после прямой линии с Путиным

Мурманск, 16 июня. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун дала распоряжение министру здравоохранения региона Валерию Перетрухину провести прием граждан в Апатитско-Кировской центральной больнице после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Все жалобы, у кого какие есть, соберете и по каждой жалобе, по каждому человеку и каждому решению мне отчитаетесь. Я в ежедневном режиме эти отчеты буду с вас спрашивать», — отметила она.

Напомним, что накануне к Путину в ходе прямой линии обратилась 24-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова, у которой диагностировали рак в четвертой стадии. Девушка рассказала, что в ее родном городе не хватает узконаправленных специалистов и что все это время ее лечили от другого заболевания.

#путин #ковтун
Геннадий Плющев
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