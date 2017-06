Конфликт интересов: Меркель боится, что Трамп лишит Европу российского газа

В Избранное

Скопировать

Берлин осудил ужесточение санкций Вашингтона в отношении России. Новые меры сената США рассматриваются как угроза поставкам энергоносителей в Европу.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Берлин осудил ужесточение санкций США в отношении России» (Berlin hits back at US move to tighten sanctions on Russia), опубликованной в Financial Times 15 июня. Авторы: Генри Фой, Севастопуло Деметри (Henry Foy, Demetri Sevastopulo).

Германия и Австрия раскритиковали новые американские санкции в отношении России, которые затрагивают проект Москвы по строительству газопровода «Северный поток — 2», предназначенного для доставки газа в Европу. Берлин и Вена считают, что новые антироссийские санкции несут угрозу энергетической безопасности ЕС.

В среду сенат США (97 голосов против двух) проголосовал за утверждение мер по ужесточению существующих санкций в отношении Москвы и за принятие новых ограничений в отношении компаний, которые обеспечивают экспорт российских энергоносителей.

В совместном заявлении в четверг Берлин и Вена отметили, что поправки обозначили «новое и весьма отрицательное качество в европейско-американских отношениях».

Такой шаг сената США грозит нарушить хрупкий трансатлантический консенсус в отношении антироссийских санкций, инициированных канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые до сих пор не касались экспортных газопроводов России, отчасти потому, что это затрагивает ключевые интересы Германии.

Это только усугубляет конфликт между Вашингтоном и Берлином, который разгорелся после избрания Дональда Трампа на пост президента США. Напомним, Трамп раскритиковал расходы на оборону и профицит торгового баланса Германии, а также глобальное экономическое сотрудничество.

«Поставки энергоносителей в Европу — это дело Европы, а не Соединенных Штатов Америки», — говорится в заявлении, подписанном Зигмаром Габриэлем, министром иностранных дел Германии, и австрийским канцлером Кристианом Керном.

Меркель, вероятно, будет более осторожна в своей критике предложения сената США, так как она уже давно с недоверием относится к проекту «Северный поток», против которого выступает Польша и другие восточноевропейские страны.

Но совместное заявление представителей германии и Австрии было неожиданно резким. «Мы не можем принять <…> угрозу незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, участвующих в развитии энергоснабжения Европы», — говорится в документе.

Трубопровод «Северный поток — 2» должен удвоить поставки газа от «Газпрома» в Европу по дну Балтийского моря. Меры могут отразиться на европейских энергетических компаниях, включая Shell, Engie и OMV, которые финансируют газопровод. В четверг акции всех четырех компаний упали.

Редкий двухпартийный шаг расколотого сената подчеркнул гнев Вашингтона по поводу предположительных кибератак России на США в прошлом году, целью которых якобы было вмешательство в выборы.

Поправка была приурочена к более широкому законопроекту, который вводит санкции в отношении Ирана за его программу по созданию баллистических ракет. В целом законопроект также требует одобрения от палаты представителей американского сената, где также не предвидится значительных возражений.

Мера сената также переводит в статус закона уже существующие санкции. В результате этого Белому дому будет труднее ослабить эти меры. Это было сделано из-за опасений в начале этого года, что Трамп рассматривает возможность смягчения санкций в отношении России в рамках плана по стимуляции более тесного сотрудничества с Москвой по различным вопросам.

«Северный поток — 2» находится под пристальным вниманием контролирующих органов из-за заявлений, что этот проект усилит зависимость Европы от российских поставок и снизит прибыльный транзит газа через Украину, союзника США. При этом глава МИД Германии Габриэль и канцлер Австрии Керн заявили, что США заинтересованы в расширении своего экспорта сжиженного природного газа в Европу и рассматривают новый российский газопровод в качестве конкурента.

«Цель состоит в том, чтобы сохранить рабочие места в нефтяной и газовой промышленности в США, — говорится в их совместном заявлении. — Кто предоставляет нам энергию, и как мы будем решать эти вопросы, — определяется правилами открытости и конкуренции на рынке».

После первой поставки американского СПГ в Польшу на прошлой неделе администрация Трампа заявила, что экспорт «поддерживает американские рабочие места, более низкие цены на энергоносители для наших партнеров за рубежом и способствует целям энергетической безопасности Европы, благодаря надежному, рыночному поставщику».

Президент России Владимир Путин не придал санкциям большого значения. «Мы знаем, что в сенате Соединенных Штатов опять возник законопроект по поводу ужесточения антироссийских санкций. Кстати говоря, почему? — спросил Владимир Путин в рамках ежегодной телепередачи «Прямая линия». — Это, конечно, свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в США».

Поправка сената США требует введения санкций против лиц, которые инвестируют или продают, сдают в аренду или предоставляют «товары, услуги, технологии, информацию или поддержку» проектам экспорта энергии из России. Сенатор из штата Айдахо Майк Крейпо, который был соавтором законопроекта, завил, что эти санкции будут касаться компаний, которые «инвестируют или поддерживают строительство российских экспортных газопроводов».

Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией проекта, заявила, что этот шаг был признаком «нарастающей политизации «Северного потока — 2», обусловленной коммерческими интересами», и предположила, что это было частью плана США стать крупным поставщиком газа в Европу за счет экспорта СПГ.

«Эти беспрецедентные действия явно направлены на подрыв позиции будущего коммерческого конкурента на уже диверсифицированном рынке», — говорится в германо-австрийском заявлении.

Заместитель председателя «Газпрома» Александр Медведев также отверг влияние мер сената на его компанию. «Думаю, законопроект ориентирован на американские компании. Это тот самый случай, когда отрезают нос, чтобы красиво выглядеть. Если сенаторы считают, что могут заблокировать российско-американское сотрудничество, — бог им судья», — сказал Медведев в комментарии информагентству «Интерфакс».