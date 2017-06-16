Иран отреагирует на введение новых санкций США

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Тегеран, 16 июня. Власти Ирана возмущены решением США ввести новые санкции против их страны и считают этот шаг нарушением договоренностей, заявил советник верховного лидера страны по международным вопросам Али Акбара Велаяти.

В Тегеране решение США ввести новые санкции против Ирана назвали явным нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Али Акбара Велаяти убежден, что таким образом Вашингтон намерен компенсировать свои неудачи в регионе, имея в виду Ирак и Сирию.

В Тегеране пообещали рассмотреть этот вопрос и дать соответствующую реакцию, передает «Аргументы и факты».

Ранее сенат США одобрил законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России и Ирана.