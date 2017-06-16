Над больными шутить нельзя: соцсети встретили глобальное обновление Twitter

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Москва, 16 июня. Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн и стал транслировать лайки и ретвиты пользователей в режиме реального времени. Кроме того, ссылки можно открывать сразу через safari, а личные данные микроблогеров вынесли в один раз меню навигации.

Однако закругленные аватари, а также изменившиеся шрифты и иконки порадовали далеко не всех. В Рунете с возмущением отметили, что теперь Twitter похож на Instagram. Из-за этого, по мнению недовольных пользователей, сеть микроблогов потеряла всю свою индивидуальность. При этом их просьбы о возможности слушать музыку и редактировать твиты руководство соцсети игнорирует.

«Не буду больше ничего писать про новый дизайн «Твиттера» и его дизайнеров. Над больными шутить нельзя», — написал один из комментаторов. По мнению другого участника обсуждения, «будто мессенждер открыл, причем мессенджер, которым редко пользуешься».

«Был нормальный дизайн Твиттера, а теперь какой-то круглый Инстаграм», - сетуют микроблогеры.

