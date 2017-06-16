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Московские спасатели вызволили родителей, запертых малышом на балконе
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Московские спасатели вызволили родителей, запертых малышом на балконе

17:23  16 Июня 2017
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Московские спасатели вызволили родителей, запертых малышом на балконе

Москва, 16 июня. Молодой паре в Москве пришлось вызывать спасателей после того, как их запер на балконе трехлетний ребенок. Инцидент произошел в доме на улице Академика Скрябина.

Чтобы вызволить незадачливых родителей, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать двери квартиры, расположенной на четвертом этаже, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что спасатели в Тюмени вытащили старушку, которая застряла в форточке. Чтобы высвободить женщину, спасатели развернули трехколенную раздвижную лестницу, по которой поднялись к несчастной и помогли ей вылезти.

Геннадий Плющев
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