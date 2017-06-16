Московские спасатели вызволили родителей, запертых малышом на балконе
В Избранное
Москва, 16 июня. Молодой паре в Москве пришлось вызывать спасателей после того, как их запер на балконе трехлетний ребенок. Инцидент произошел в доме на улице Академика Скрябина.
Чтобы вызволить незадачливых родителей, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать двери квартиры, расположенной на четвертом этаже, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что спасатели в Тюмени вытащили старушку, которая застряла в форточке. Чтобы высвободить женщину, спасатели развернули трехколенную раздвижную лестницу, по которой поднялись к несчастной и помогли ей вылезти.
Комментарии