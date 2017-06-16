Собянин оценил пресс-центр Кубка конфедераций в Москве

В Избранное

Скопировать

Москва, 16 июня. Москва полностью готова к проведению Кубка конфедераций, и это касается не только спортивных объектов. Например, в колонном зале Дома Союзов в столице начнет работать пресс-центр для неаккредитованных журналистов. Сегодня его посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Просторное помещение условно разделено на две зоны — рабочую и пресс-зону. В рабочей части для корреспондентов установлены 25 столов с компьютерами с выходом в Интернет. Также в пресс-центре есть большие экраны, на которые будут транслироваться все матчи чемпионата.

Кроме того, в пресс-центре есть стойка информации, на которой иностранные журналисты смогут зарегистрироваться на бесплатное посещение музеев столицы. Также для журналистов организуют бесплатные автобусные, пешеходные и теплоходные экскурсии по Москве.

«Да, с такой насыщенной программой, чувствую журналисты забудут про футбол», — пошутил Собянин, которого цитирует «Вечерняя Москва».

В московский пресс-центр зарегистрировались уже более тысячи журналистов из России и еще 15 стран мира, в том числе Китая, Великобритании, Японии и т.д.