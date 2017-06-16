Курды потеряли более 30 бойцов при атаке ИГ в Ракке

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Ракка, 16 июня. Боевики «Исламского государства»* провели рейд против курдского ополчения.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали курдское подразделение из состава «Сирийских демократических сил».

В нападении участвовали 11 боевиков спецназа «Исламского государства» «Ингимаси». В сумерках террористы проникли на позиции курдского ополчения и атаковали силы СДС. Отмечается, что наибольший урон нанесли смертники с поясами «шахидов». Курды потеряли 32 бойцов убитыми. СДС пока не подтверждает данную информацию.

* Организация запрещена на территории РФ.