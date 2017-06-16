Сирия: «Силы Тигра» приближаются к Ракке с западного направления

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Ракка, 16 июня. Бригада «Силы Тигра» практически не встречает сопротивления со стороны «Исламского государства»* на пути к Ракке.

Командование ВС САР сообщает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сконцентрировали крупные силы на обороне Ракки, поэтому спецназ «Сил Тигра» не встречает серьезного сопротивления.

Отмечается, что «Тигры» стараются не вступать в столкновения с подразделениями «Сирийских демократических сил» и огибают отряды курдского ополчения по широкой дуге. На данный момент, по сообщениям командования ВС САР, элитная бригада уже заняла тепловую электростанцию Табки.

* Организация запрещена на территории РФ.