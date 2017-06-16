Микроавтобус с детьми опрокинулся в Калмыкии: ФАН публикует список пострадавших

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Элиста, 16 июня. Серьезная дорожная авария произошла в Черноземельском районе Калмыкии: в результате опрокидывания микроавтобуса с гражданами Азербайджана пострадали 11 человек, в том числе семеро детей.

Как стало известно ФАН, ДТП случилось на автодороге «Комсомольский – Артезиан». Автобус следовал в Баку из Нижнего Новгорода. В салоне транспортного средства находились 12 человек.

Список пострадавших: Жасмин А.(2003 г.р.), Василь А. (2005), Ряван Ю. (2008), Надик Ю. (2006), Равиль Ю, (2013), Сева Ю. (2014), Мамликат Ю. (2005). Раким-Терим-Оглы А. (1969), Вадиф-Кара-Олглы Г. (1951), Улифат Ю. (1982), Рунай А. (1981)

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.