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Происшествия
Микроавтобус с детьми опрокинулся в Калмыкии: ФАН публикует список пострадавших
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Микроавтобус с детьми опрокинулся в Калмыкии: ФАН публикует список пострадавших

17:32  16 Июня 2017
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Микроавтобус с детьми опрокинулся в Калмыкии: ФАН публикует список пострадавших

Элиста, 16 июня. Серьезная дорожная авария произошла в Черноземельском районе Калмыкии: в результате опрокидывания микроавтобуса с гражданами Азербайджана пострадали 11 человек, в том числе семеро детей.

Как стало известно ФАН, ДТП случилось на  автодороге «Комсомольский – Артезиан». Автобус следовал в Баку из Нижнего Новгорода. В салоне транспортного средства находились 12 человек.

Список пострадавших:  Жасмин А.(2003 г.р.), Василь А. (2005), Ряван Ю. (2008), Надик Ю. (2006), Равиль Ю, (2013), Сева Ю. (2014), Мамликат Ю. (2005). Раким-Терим-Оглы А. (1969), Вадиф-Кара-Олглы Г. (1951), Улифат Ю. (1982),  Рунай А. (1981)

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

#дтп #калмыкия
Тимур Румянцев
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