Киев перебрасывает боевую авиацию с запада Украины к границам Крыма

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Киев, 16 июня. Боевые самолеты ВСУ с запада Украины передислоцируется на юг, заявили представители украинского воздушного командования «Юг».

Перебазирование украинских самолетов к границам Крыма началось в пятницу, 16 июня. Военные источники заявили, что эти меры Киев предпринимает для усиления южной границы Украины. Авиационная техника ранее находилась в западных регионах страны.

Кроме того, ситуацию у российско-украинской границы обостряют украинские радикалы. Командир украинского батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский заявил, что украинские радикалы, которые организовали торговую блокаду Донбасса, угрожают полностью перекрыть поставки угля из России.