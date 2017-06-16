Экономика России не заметит расширенных санкций США — Набиуллина
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Москва, 16 июня. Ужесточение антироссийских санкций США не повлечет последствий для российской экономики. Об этом в пятницу заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
«ЦБ не видит большого влияния ужесточения санкций на финансовый рынок России. Кстати, и эффект ранее введенных санкций, на наш взгляд, практически исчерпан», — отметила она.
Что касается банковской сферы, то сроки финансирования уменьшатся с 30 до 14 дней, однако больших рисков в связи с этим не предвидится. Напомним, что в среду Сенат США одобрил поправку, которая предполагает ужесточение антироссийских санкций.
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