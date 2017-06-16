Вовненко объяснила, почему уволилась с должности и.о. директора Исаакия

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Санкт-Петербург, 16 июня. Экс-исполняющая обязанности директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко заявила, что «невероятно счастлива» своему увольнению. Она подчеркнула что это было исключительно ее решение, никем другим не продиктованное.

«Мне неинтересна эта замшелая деятельность, где нет никакого развития, где нет возможности для молодежи идти вперед, а есть лишь прикрытие музейной деятельностью», — подчеркнула Вовненко в комментарии агентству «Интерфакс».

Теперь она собирается продолжить свою писательскую деятельность и завершить работу над романом об итальянском живописце Сандро Боттичелли. Это, по ее словам, доставляет ей гораздо больше удовлетворения, чем работа в госучреждении.