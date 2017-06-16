Генпрокуратура организовала проверки в регионах после прямой линии с Путиным

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Москва, 16 июня. Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала проверки исполнения природоохранного законодательства в регионах после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно приведенным данным, от жителей Московской, Иркутской области, Приморского края поступила информация о возможных нарушениях природоохранного законодательства.

Так, например, в Московской области особую обеспокоенность граждан вызвали факты размещения отходов и их сжигания вблизи микрорайона Павлино городского округа Балашиха, в Иркутской области актуальным для населения является вопрос о неправомерном ограничении доступа к водным объектам и водным ресурсам на территории поселка Хужир, а от жителей Находки Приморского края поступили сведения о загрязнении воздуха пылью, образующейся в результате перегрузки в портовом терминале каменного угля

Как отметили в ведомстве, Генпрокуратура контролирует результаты надзорных мероприятий.

Напомним, накануне генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил проверить распределение бюджетных средств в Ставрополье после вопроса жительницы села Краснокумское Путину во время прямой линии.