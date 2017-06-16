Эрдоган предложил США и Саудовской Аравии войти в астанинский формат переговоров по Сирии

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Анкара, 16 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал США и Саудовскую Аравию принять участие в межсирийских переговорах в Астане, передает Анатолийское агентство.

Эрдоган напомнил, что Турция в переговорном процессе сотрудничает с Россией и Ираном.

«Мы призываем Саудовскую Аравию и США присоединиться к переговорам», — заявил Эрдоган.

Также турецкий президент выразил мнение, что сирийский кризис невозможно решить без Ирана. Эрдоган напомнил, что Иран является важным игроком в регионе и поддерживает президента Сирии Башара Асада, в то время как турецкая сторона поддерживает сирийскую оппозицию.