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Нейросеть Google нашла жутких монстров-осьминогов на Юпитере
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Нейросеть Google нашла жутких монстров-осьминогов на Юпитере

18:17  16 Июня 2017
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Нейросеть Google нашла жутких монстров-осьминогов на Юпитере

Москва, 16 июня. Художник Ник Стивенс обнаружил жутких монстров на снимках Юпитера, обработанных в программе Deep Dream от Google. На фото поверхности планеты можно различить очертания змей, птиц и лягушек.

Приложение Deep Dream ищет на иллюстрациях знакомые узоры и выделяет их, чтобы сделать более заметными.

Полученные кадры шокировали Стивенса. Художник в шутку заявил, что обнаружил монстров и раскрыл тайну Юпитера.

Нейросеть Google нашла жутких монстров-осьминогов на Юпитере

#google #юпитер #deep dream
Катерина Михайлиди
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