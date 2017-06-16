Евросоюз может оштрафовать Google более чем на 1 млрд евро

В Избранное

Скопировать

Брюссель, 16 июня. Европа планирует оштрафовать Google за злоупотребление своим положением на рынке, сообщает британское издание The Guardian.

Ожидается, что в конце июня регулятор обвинил технического гиганта в манипуляции результатами поисковой выдачи в пользу Google Shopping. В случае вынесения такого вердикта компания заплатит штраф в размере 1 млрд евро.

Как отмечает The Wall Street Journal, кроме штрафа Google могут заставить выплачивать компенсацию пострадавшим компаниям. По мнению аналитиков издания, это может привести к серьезным последствиям для Google.

Расследование в отношении корпорации велось в течение семи лет. В июле 2016 года ЕК подтвердила свою убежденность в том, что поисковый гигант злоупотребляет положением на рынке.

Официальные представители ЕК пока никак не комментируют данную информацию.