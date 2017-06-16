Сирия: смертник совершил в Идлибе покушение на главного идеолога «Джебхат ан-Нусры»

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Дамаск, 16 июня. В Идлибе смертник совершил покушение на одного из главарей террористической организации «Джебхат ан-Нусра» Абдаллаха Мухейсни.

Попытка убить главного идеолога запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» была совершена около мечети «Аби Зир Аль-Гаффари» в Идлибе. О состоянии главаря боевиков ничего на данный момент не известно, однако есть информация о том, что его охранник погиб. Кроме того, жертвами нападения на Мухейсни стали мирные жители.

Абдалла аль-Мухейсини считается главным идеологом «Ан-Нусры». Этот боевик объединил различные бандформирования на территории Сирии.

Ранее боевики запрещенного в РФ ИГИЛ* атаковали САА под прикрытием пылевой бури.

* Организация запрещена на территории РФ.