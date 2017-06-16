Брюссель призвал США согласовывать с Евросоюзом новые антироссийские санкции

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Брюссель, 16 июня. Евросоюз призвал Вашингтон координировать с Брюсселем свои санкционные решения против России. Ранее стало известно, что Сенат США одобрил новые ограничительные меры в отношении Москвы.

В ответ представители Еврокомиссии напомнили американской стороне о том, что о своих действиях стоит информировать ЕС.

«Очень важно, чтобы возможные новые меры были скоординированы с иностранными партнерами, чтобы обеспечить их действенность на международном уровне и поддержать единство между партнерами», — отметили в пресс-службе ЕК.