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Политика
Брюссель призвал США согласовывать с Евросоюзом новые антироссийские санкции
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Брюссель призвал США согласовывать с Евросоюзом новые антироссийские санкции

21:33  16 Июня 2017
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Брюссель призвал США согласовывать с Евросоюзом новые антироссийские санкции

Брюссель, 16 июня. Евросоюз призвал Вашингтон координировать с Брюсселем свои санкционные решения против России. Ранее стало известно, что Сенат США одобрил новые ограничительные меры в отношении Москвы.

В ответ представители Еврокомиссии напомнили американской стороне о том, что о своих действиях стоит информировать ЕС.

«Очень важно, чтобы возможные новые меры были скоординированы с иностранными партнерами, чтобы обеспечить их действенность на международном уровне и поддержать единство между партнерами», — отметили в пресс-службе ЕК.

#россия #сша #ес
Ярослава Замысловатова
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