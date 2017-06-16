Даръа: боевики перебрасывают подкрепление в район Тарик аль-Сад

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Даръа, 16 июня. Боевики группировок «умеренной» оппозиции намерены вернуть потерянные в провинции Даръа территории.

Военные источники в Сирии сообщают, что в южной провинции боевые действия сейчас ведут «Силы Гиата», переброшенные из Дамаска. В районе Аль-Манишия половину территории контролируют проправительственные войска, вторая часть захвачена «умеренными» боевиками.

Данные разведки показывают, что оппозиционеры начали переброску дополнительных сил в район квартала Тарик аль-Сад для того, чтобы вернуть ранее потерянные территории. Также боевики намерены перерезать трассу Дамаск-Даръа и перерезать пути снабжения силовиков.