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Новости Сирии
Даръа: боевики перебрасывают подкрепление в район Тарик аль-Сад
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Даръа: боевики перебрасывают подкрепление в район Тарик аль-Сад

16:59  16 Июня 2017
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Даръа: боевики перебрасывают подкрепление в район Тарик аль-Сад

Даръа, 16 июня. Боевики группировок «умеренной» оппозиции намерены вернуть потерянные в провинции Даръа территории.

Военные источники в Сирии сообщают, что в южной провинции боевые действия сейчас ведут «Силы Гиата», переброшенные из Дамаска. В районе Аль-Манишия половину территории контролируют проправительственные войска, вторая часть захвачена «умеренными» боевиками.

Даръа: боевики перебрасывают подкрепление в район Тарик аль-Сад

Данные разведки показывают, что оппозиционеры начали переброску дополнительных сил в  район квартала Тарик аль-Сад для того, чтобы вернуть ранее потерянные территории. Также боевики намерены перерезать трассу Дамаск-Даръа и перерезать пути снабжения силовиков.

#сирия #даръа #боевик #силы гиата
Алексей Громов
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