Сирия сегодня: опубликованы фото с места удара по сходке командиров ИГ

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Сирия сегодня, 16 июня. Минобороны РФ выложило фотографию с места удара по южному предместью города Ракка, где, вероятно, находился главарь ИГИЛ* аль-Багдади. США завезли на сирийскую территорию в районе Ат-Танфа системы залпового огня без разрешения России и Башара Асада.

Фото с места удара по главарю ИГИЛ*

Минобороны России опубликовало фотографию с места удара по южному предместью города Ракка в Сирии, в результате которого мог быть уничтожен главарь запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ) Абу-Бакр аль-Багдади.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что удар по окрестностям Ракки был нанесен еще 28 мая. Целью атаки Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) был командный пункт, на территории которого находились командиры террористов, входившие в так называемый военный совет ИГИЛ.

Часть боевиков из этого «военного совета» была уничтожена в результате атаки ВКС РФ. Информацию о том, был ли среди погибших Аль-Багдади и присутствовал ли он на заседании «военного совета», Минобороны РФ сейчас проверяет.

О возможной гибели главаря ИГИЛ в результате удара ВКС РФ было немедленно доложено президенту России Владимиру Путину.

«Президент, как главнокомандующий, естественно, на регулярной основе получает все необходимые доклады от российского оборонного ведомства», — сообщил, отвечая на соответствующий вопрос, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представители НАТО отказались комментировать сообщения о возможной ликвидации главаря ИГИЛ.

Абу-Бакр аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) летом 2014 года провозгласил на Ближнем Востоке так называемый «исламский халифат», более известный под названием «Исламское государство». СМИ не раз сообщали о смерти аль-Багдади, однако каждый раз затем следовали опровержения.

Соединенные Штата пообещали 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или смерти аль-Багдади. «Дороже» американцы оценили только лидера запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири — за его голову США обещали 25 миллионов долларов.

Ранее Daily Mail со ссылкой на телевидение Сирии сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара ВКС РФ в районе сирийской Ракки.

На кого нацелены американские ракеты в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные анализируют информацию о размещении Соединенными Штатами новейших ракетных систем на юге Сирии.

О том, что США перебросили на юг Сирии ракетные установки, ранее сообщило министерство обороны России.

По словам Сергея Лаврова, военные Российской Федерации анализируют все происходящее в Сирии. «В том числе это касается сообщений о развертывании американскими военными на юге Сирии на границе с Иорданией и Ираком дополнительных вооружений, включая ракетные системы залпового огня», — отметил министр иностранных дел РФ.

Анализ ведется, «в том числе, с учетом того канала, который у нас с американцами существует по предотвращению непреднамеренных инцидентов», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.

Лавров также рассказал, что в том районе, куда США перебросили дополнительные вооружения, практически не осталось отрядов ИГИЛ.

«Поэтому размещение там серьезных вооружений, которые к тому же не особо годятся, чтобы бороться с боевиками, эксперты, и не только российские, считают стремлением создать военную группировку, которая не позволит обеспечить устойчивые каналы связи между правительственными и проправительственными силами в Сирии и их партнерами в соседнем Ираке», — отметил Сергей Лавров.

Ранее появилась информация, что США перебросили из Иордании на свою военную базу в районе населенного пункта Ат-Танф установки РСЗО HIMARS — аналог российской системы залпового огня «Смерч». В Минобороны РФ подчеркнули, что размещение в Сирии любых вооружений, а тем более РСЗО, должно быть согласовано с официальным Дамаском.

Ранее союзники Башара Асада уже трижды подвергались ударам коалиции во главе с США в в районе Ат-Танфа. Поводом для ударов были обвинения в том, что проправительственные сирийские силы якобы слишком близко подошли к американской военной базе, на которой спецназ США готовит отряды оппозиции для борьбы с ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.