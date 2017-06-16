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Общество
Опубликовано видео спасения коровы, похищенной на заднем сиденье LADA в КЧР
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Опубликовано видео спасения коровы, похищенной на заднем сиденье LADA в КЧР

16:40  16 Июня 2017
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Опубликовано видео спасения коровы, похищенной на заднем сиденье LADA в КЧР

Черкесск, 16 июня. Трое злоумышленников в Карачаево-Черкесии пытались вывезти украденную корову в салоне машины ВАЗ-2114.

Грабителям удалось затолкать животное на заднее сиденье легковушки и скрыться с места преступления, однако в Усть-Джегутинском районе их остановили сотрудники ДПС, которые были немало удивлены, обнаружив рогатую пассажирку. Вызволить корову самостоятельно полицейские не рискнули, предоставив эту честь ее законному владельцу, сообщает Телеканал 360

 

Геннадий Плющев
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