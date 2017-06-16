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Новости Сирии
Дейр эз-Зор: боевики ИГИЛ атаковали САА под прикрытием пылевой бури
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Дейр эз-Зор: боевики ИГИЛ атаковали САА под прикрытием пылевой бури

16:47  16 Июня 2017  /обновлено: 16:47  16 Июня 2017
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Дейр эз-Зор: боевики ИГИЛ атаковали САА под прикрытием пылевой бури

Дейр эз-Зор, 16 июня. Боевики «Исламского государства»* предприняли атаку позиций САА, прикрываясь пылевой бурей от ВКС РФ.

Сирийские источники сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) выждали момент, когда ВКС РФ не смогут оказать поддержку гарнизону осажденного Дейр эз-Зора, и пошли в атаку.

Дейр эз-Зор: боевики ИГИЛ атаковали САА под прикрытием пылевой бури

Отмечается, что прорыв оборонительных рубежей Сирийской арабской армии со стороны террористов был вполне возможен, если бы не «патронный голод». ВКС РФ ранее уничтожили крупный склад боеприпасов игиловцев. Террористы не смогли подавить огнем позиции сирийских военных, и были вынуждены отступить.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #вкс рф #игил #дейр эз-зор
Алексей Громов
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