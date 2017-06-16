Дейр эз-Зор: боевики ИГИЛ атаковали САА под прикрытием пылевой бури

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Дейр эз-Зор, 16 июня. Боевики «Исламского государства»* предприняли атаку позиций САА, прикрываясь пылевой бурей от ВКС РФ.

Сирийские источники сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) выждали момент, когда ВКС РФ не смогут оказать поддержку гарнизону осажденного Дейр эз-Зора, и пошли в атаку.

Отмечается, что прорыв оборонительных рубежей Сирийской арабской армии со стороны террористов был вполне возможен, если бы не «патронный голод». ВКС РФ ранее уничтожили крупный склад боеприпасов игиловцев. Террористы не смогли подавить огнем позиции сирийских военных, и были вынуждены отступить.

* Организация запрещена на территории РФ.