«Правый сектор» рассказал о «сафари на гомосеков» в день шествия в Киеве

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Киев, 16 июня. Радикалы «Правого сектора»* пообещали не нападать на участников гей-парада в Киеве, но заявили, что готовят собственное шествие 18 июня. Об этом сообщил пресс-секретаря организации Артем Скоропадский.

По словам Скоропадского, запрещенный в России «Правый сектор» намерен в день гей-парада в Киеве провести свое мероприятие. Он добавил, что националисты будут вести себя мирно.

«Отдельно избивать, устраивать городское сафари на гомосеков и лесбиянок никто не планирует», — констатировал он.

Однако представитель украинских радикалов заметил, что «Правый сектор» попытается заблокировать марш утром.

Ранее бывший боец украинского батальона «Айдар» Евген Дикий вступился за представителей ЛГБТ-сообщества накануне гей-парада в Киеве.

* Организация запрещена на территории РФ.