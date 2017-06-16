«Правый сектор» рассказал о «сафари на гомосеков» в день шествия в Киеве
Киев, 16 июня. Радикалы «Правого сектора»* пообещали не нападать на участников гей-парада в Киеве, но заявили, что готовят собственное шествие 18 июня. Об этом сообщил пресс-секретаря организации Артем Скоропадский.
По словам Скоропадского, запрещенный в России «Правый сектор» намерен в день гей-парада в Киеве провести свое мероприятие. Он добавил, что националисты будут вести себя мирно.
«Отдельно избивать, устраивать городское сафари на гомосеков и лесбиянок никто не планирует», — констатировал он.
Однако представитель украинских радикалов заметил, что «Правый сектор» попытается заблокировать марш утром.
Ранее бывший боец украинского батальона «Айдар» Евген Дикий вступился за представителей ЛГБТ-сообщества накануне гей-парада в Киеве.
* Организация запрещена на территории РФ.