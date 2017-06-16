ДНР: украинские дезертиры недорого продают позиции в Донбассе

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Донецк, 16 июня. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские военнослужащие готовы оставить свои позиции за деньги.

Басурин отметил, что в некоторых случаях украинские военнослужащие становятся заложниками националистических батальонов. Из-за этого они готовы уходить с передовых позиций за соответствующее денежное вознаграждение. Причем речь идет, подчеркнул представитель командования ДНР, о вполне приемлемых суммах.

Командный состав ВСУ готов оставить позиции за 10-20 окладов командира взвода. Ранее по договоренности с ДНР со своих позиций ушла 36-я отдельная бригада морпехов ВСУ в районе Мариуполя, а также 72-я и 92-я бригады около Донецка. Часто украинские силовики дезертируют и без денежного вознаграждения, заключил Эдуард Басурин.