«Космический» палаточный лагерь разбили в подмосковном парке «Патриот»

В Избранное

Скопировать

Москва, 16 июня. Детский палаточный лагерь «Юнармии» построили в подмосковном парке «Патриот».

Палатки напоминают космические модули, и не только внешне: они оснащены подогревом, кондиционерами, биотуалетами и т.д.

Распорядок дня здесь, впрочем, строгий. Обитатели лагеря в начале смены сдают мобильные телефоны. Родители могут позвонить через вожатых. Встают обитатели лагеря в 7 утра и идут на зарядку, после которой — спортивные игры, изучение медицины, тактики и топографии. После перерыва на обед занятия продолжаются — до 18.00, сообщает «Телеканал 360».

В настоящий момент в лагере отдыхают 300 мальчиков. Безопасность детей обеспечивают сотрудники ЧОП. Кроме того, в лесу размещены камеры наблюдения.

Напомним, к 9 мая в парке «Патриот» была построена копия Рейхстага. В День Победы «юнармейцы» реконструировали штурм здания.