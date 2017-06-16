СК РФ завел дело на экспертов, признавших погибшего в ДТП мальчика «пьяным»

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Москва, 16 июня. В Подмосковье возбуждено уголовное дело о халатности, в рамках которого следователи допрашивают экспертов, признавших пьяным погибшего в ДТП шестилетнего ребенка.

В связи с публикациями в СМИ о смертельной аварии руководство ГСУ СК РФ по Московской области осуществило личный прием отца погибшего мальчика. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» по факту дачи заключения о содержании 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка.

«В настоящее время эксперты уже допрашиваются следователями», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в одном из дворов города Железнодорожный водитель автомобиля сбила ребенка и протащила его не менее десяти метров. После этого в СМИ появились сообщения, что на момент аварии мальчик был пьян. Сенатора Елену Мизулину эти сообщения возмутили. По ее мнению, добрую память о погибшем пытаются опорочить.