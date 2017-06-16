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Мосгорсуд сократил срок ареста Навального
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Мосгорсуд сократил срок ареста Навального

17:14  16 Июня 2017
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Мосгорсуд сократил срок ареста Навального

Москва, 16 июня. Срок ареста главы ФБК, оппозиционера Алексея Навального снижен с 30 до 25 суток по решению Мосгорсуда.

«Жалобу Навального удовлетворить частично», — огласила решение судья, смягчив ранее назначенное судом наказание.

Как указано в протоколе, Навальный был отправлен под административный арест за организацию несанкционированной акции оппозиции в рамках статьи «Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации». По словам его адвокатов, факт того, что люди вышли на несанкционированную акцию именно по призыву Навального, недоказуем.

Напомним, 12 июня Симоновский суд города Москвы признал Алексея Навального виновным по статье 20.2 часть 8 (нарушение правил проведения митингов, демонстраций и т.д.).

#навальный
Тимур Румянцев
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