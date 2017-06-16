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Политика
Трубы горят: сенатор Климов о том, почему Германия решила поставить США на место
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Трубы горят: сенатор Климов о том, почему Германия решила поставить США на место

16:58  16 Июня 2017
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Экономика превыше всего: сенатор Климов о том, почему ФРГ решила поставить США на место

В Германии и Австрии недовольны планами США ввести новые санкции против России, и это недовольство легко понять, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Европа несет убытки из-за накладываемых США ограничений: сейчас под угрозой оказались фермеры и промышленники в Германии.

«Поэтому, конечно, их недовольство вполне понятно и объяснимо», — резюмирует Песков. Санкции, добавляет он, безусловно, способны причинить вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их поддерживает.

Напомним, что поводом для заявления Пескова стало вчерашнее совместное коммюнике Германии и Австрии, выпущенное в связи с решением Сената США одобрить усиление экономических санкций против России. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн отмечают, что новые ограничительные меры будут направлены против российского топливно-энергетического комплекса, а значит, потенциально, могут поставить под угрозу и европейские интересы. Энергетическая безопасность Европы может оказаться под вопросом, если санкции ограничат зарегистрированные в ЕС компании в выборе поставщиков.

Экономика превыше всего: сенатор Климов о том, почему ФРГ решила поставить США на место

«Санкции как политический инструмент не должны мешать экономическим интересам», — настаивают высокие представители Австрии и Германии.

До сих пор Германия была главным апологетом антироссийской политики Евросоюза. Цену за санкционную войну с Россией, как правило, платили другие страны: к примеру, Италия. Тем не менее мы видим, что даже тень угрозы германскому индустриально-промышленному комплексу заставила Вену и Берлин забеспокоиться не на шутку.

Что случится, если несвоевременная воинственность американских парламентариев ударит по карману немецких промышленников и аграриев? Быть может — если не сейчас, то после выборов — это заставит Берлин изменить свой курс в отношении России? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться зампред комитета Совфеда РФ по международной политике, сенатор Андрей Климов.

Экономика превыше всего: сенатор Климов о том, почему ФРГ решила поставить США на место

«Германия и Австрия беспокоятся не только о промышленности, но, по сути, за тепло в своих домах. Они могут не пережить зиму. Берлин всегда очень рационально подходит к вопросам, которые касаются перспектив немецкой экономики. Скажем, когда «Северный поток» только строился, то, несмотря на всю заботу о «правах человека», Германия очень резко отодвинула назад и поляков, и брюссельскую бюрократию, и своих партнеров в странах Балтии. То же самое касается и второго «Северного потока». Энергообеспечение — очень чувствительная для немцев тема. Сейчас они сворачивают свои программы по атомной энергетике, и у них не так много вариантов. К тому же в трубопроводную систему вложено уже очень много денег. Газ, может быть, еще придет из США, но куда, в случае ввода новых санкций, немцам девать уже построенные трубы?» — заявил сенатор в беседе с корреспондентом ФАН.

Экономика превыше всего: сенатор Климов о том, почему ФРГ решила поставить США на место

Громко заявляя о своем несогласии, Австрия и Германия действуют сейчас совершенно правильно, считает Андрей Климов. Они вложили массу средств в строительство инфраструктуры для транзита российских нефти и газа, Сенат США решил поставить все эти проекты под вопрос.

«На мой взгляд, если бы другие последовали их примеру, если бы Россия и другие крупные государства — к примеру, Китай — один раз решили поставить на место США и Конгресс, чтобы те даже не думали копаться в чужих делах, то от Америки бы полетели пух и перья», — подчеркивает сенатор.

Австро-германская нота протеста показывает, что необдуманная санкционная политика США раздражает уже очень многих.

Экономика превыше всего: сенатор Климов о том, почему ФРГ решила поставить США на место

«Собственно, даже те санкции, которые ввел против нас ЕС, были введены только после беспрецедентного нажима со стороны Обамы. Сейчас же все в США стало напоминать театр абсурда. Народно избранный президент находится там фактически под домашним арестом. В своей предвыборной программе Трамп обещал наладить отношения с РФ. Как говорит Тиллерсон, все государства, с чьими представителями он общался, также его об этом просят. Между тем окончательно взбесившиеся сенаторы, по существу, мешают Трампу что-либо сделать, пытаются закрепить санкции законодательно и повышают уровень напряженности в мире. Они не думают ни о национальных интересах США, ни о своих европейских партнерах по НАТО. Их надо как-то отрезвить», — продолжает Климов.

Вполне возможно, что протест против действий Сената США, прозвучавший из Германии и Австрии, — это только первый звонок. Быть может, за ним последуют и другие. Все же многие европейские страны уже неоднократно выражали свое несогласие с навязываемой США антироссийской санкционной политикой.

#обама #трамп #песков #климов #габриэль #керн
Иван Верихов
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