Трубы горят: сенатор Климов о том, почему Германия решила поставить США на место

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В Германии и Австрии недовольны планами США ввести новые санкции против России, и это недовольство легко понять, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Европа несет убытки из-за накладываемых США ограничений: сейчас под угрозой оказались фермеры и промышленники в Германии.

«Поэтому, конечно, их недовольство вполне понятно и объяснимо», — резюмирует Песков. Санкции, добавляет он, безусловно, способны причинить вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их поддерживает.

Напомним, что поводом для заявления Пескова стало вчерашнее совместное коммюнике Германии и Австрии, выпущенное в связи с решением Сената США одобрить усиление экономических санкций против России. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн отмечают, что новые ограничительные меры будут направлены против российского топливно-энергетического комплекса, а значит, потенциально, могут поставить под угрозу и европейские интересы. Энергетическая безопасность Европы может оказаться под вопросом, если санкции ограничат зарегистрированные в ЕС компании в выборе поставщиков.

«Санкции как политический инструмент не должны мешать экономическим интересам», — настаивают высокие представители Австрии и Германии.

До сих пор Германия была главным апологетом антироссийской политики Евросоюза. Цену за санкционную войну с Россией, как правило, платили другие страны: к примеру, Италия. Тем не менее мы видим, что даже тень угрозы германскому индустриально-промышленному комплексу заставила Вену и Берлин забеспокоиться не на шутку.

Что случится, если несвоевременная воинственность американских парламентариев ударит по карману немецких промышленников и аграриев? Быть может — если не сейчас, то после выборов — это заставит Берлин изменить свой курс в отношении России? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться зампред комитета Совфеда РФ по международной политике, сенатор Андрей Климов.

«Германия и Австрия беспокоятся не только о промышленности, но, по сути, за тепло в своих домах. Они могут не пережить зиму. Берлин всегда очень рационально подходит к вопросам, которые касаются перспектив немецкой экономики. Скажем, когда «Северный поток» только строился, то, несмотря на всю заботу о «правах человека», Германия очень резко отодвинула назад и поляков, и брюссельскую бюрократию, и своих партнеров в странах Балтии. То же самое касается и второго «Северного потока». Энергообеспечение — очень чувствительная для немцев тема. Сейчас они сворачивают свои программы по атомной энергетике, и у них не так много вариантов. К тому же в трубопроводную систему вложено уже очень много денег. Газ, может быть, еще придет из США, но куда, в случае ввода новых санкций, немцам девать уже построенные трубы?» — заявил сенатор в беседе с корреспондентом ФАН.

Громко заявляя о своем несогласии, Австрия и Германия действуют сейчас совершенно правильно, считает Андрей Климов. Они вложили массу средств в строительство инфраструктуры для транзита российских нефти и газа, Сенат США решил поставить все эти проекты под вопрос.

«На мой взгляд, если бы другие последовали их примеру, если бы Россия и другие крупные государства — к примеру, Китай — один раз решили поставить на место США и Конгресс, чтобы те даже не думали копаться в чужих делах, то от Америки бы полетели пух и перья», — подчеркивает сенатор.

Австро-германская нота протеста показывает, что необдуманная санкционная политика США раздражает уже очень многих.

«Собственно, даже те санкции, которые ввел против нас ЕС, были введены только после беспрецедентного нажима со стороны Обамы. Сейчас же все в США стало напоминать театр абсурда. Народно избранный президент находится там фактически под домашним арестом. В своей предвыборной программе Трамп обещал наладить отношения с РФ. Как говорит Тиллерсон, все государства, с чьими представителями он общался, также его об этом просят. Между тем окончательно взбесившиеся сенаторы, по существу, мешают Трампу что-либо сделать, пытаются закрепить санкции законодательно и повышают уровень напряженности в мире. Они не думают ни о национальных интересах США, ни о своих европейских партнерах по НАТО. Их надо как-то отрезвить», — продолжает Климов.

Вполне возможно, что протест против действий Сената США, прозвучавший из Германии и Австрии, — это только первый звонок. Быть может, за ним последуют и другие. Все же многие европейские страны уже неоднократно выражали свое несогласие с навязываемой США антироссийской санкционной политикой.