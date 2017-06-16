Стали известны подробности вооруженного нападения на бойца Росгвардии в Петербурге 12 июня

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Санкт-Петербург, 16 июня. Стали известны подробности вооруженного нападения на бойца Росгвардии в ходе запрещенного митинга на Марсовом поле в Петербурге 12 июня.

Омоновец стоял в оцеплении, спиной к участникам акции. Из-за надетых средств спецзащиты он не почувствовал удара в спину, а ощутил лишь небольшой толчок.

Только потом при просмотре видео с места событий, сотрудники Центра «Э» МВД увидели, удар был нанесен керамическим ножом, уточнил источник ФАН.

По данному факту возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя органа власти.

