Пранкер Лексус пообещал новые розыгрыши губернаторов

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Москва, 16 июня. Пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, сообщил, что после розыгрыша губернатора Ставрополья Владимира Владимирова собирается позвонить и другим главам регионов России.

«Мы не будем раскрывать наших планов. Но это вполне может произойти с теми губернаторами и мэрами, которые имеют нерешённые проблемы, на которые жалуются люди, а также те, которые не выполнять поручения президента», — цитирует его слова RT.

Лексус подчеркнул, что не будет раскрывать имен людей, которым планирует позвонить в будущем.

Лексус и Вован специально смотрели «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным, чтобы выбрать новую жертву для очередного розыгрыша. Проблема жительницы Ставропольского края показалась им самой резонансной. Главе региона удалось дозвониться с первого раза.

По словам пранкера, губернатор не собирается подавать в отставку. Однако он сказал, что все деньги будут выплачены, а виновные — наказаны.