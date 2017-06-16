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Спорт
Путин показал, что ему небезразлична сборная России по футболу — Черчесов
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Путин показал, что ему небезразлична сборная России по футболу — Черчесов

16:35  16 Июня 2017
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Путин показал, что ему небезразлична сборная России по футболу — Черчесов

Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин продемонстрировал, что интересуется выступлениями сборной России по футболу. Об этом в ходе пресс-конференции заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Накануне в ходе прямой линии Путин выразил надежду на то, что на Кубке конфедераций российские спортсмены покажут достойный результат. 

Черчесов отметил, что в сборной следят за выступлениями президента. 

«Если президент говорит о сборной на большом форуме, значит, мы небезразличны. Так как он заметил, что у нас прогресс налицо, значит, он следит. С одной стороны, это была доля критики, с другой — поддержка», — рассказал тренер. 

Напомним, завтра начинается Кубок конфедераций. Он откроется матчем между сборными России и Новой Зеландии. Матч пройдет в Петербурге и начнется в 18.00. 

#путин #черчесов
Владимир Багров
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