Путин показал, что ему небезразлична сборная России по футболу — Черчесов

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Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин продемонстрировал, что интересуется выступлениями сборной России по футболу. Об этом в ходе пресс-конференции заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Накануне в ходе прямой линии Путин выразил надежду на то, что на Кубке конфедераций российские спортсмены покажут достойный результат.

Черчесов отметил, что в сборной следят за выступлениями президента.

«Если президент говорит о сборной на большом форуме, значит, мы небезразличны. Так как он заметил, что у нас прогресс налицо, значит, он следит. С одной стороны, это была доля критики, с другой — поддержка», — рассказал тренер.

Напомним, завтра начинается Кубок конфедераций. Он откроется матчем между сборными России и Новой Зеландии. Матч пройдет в Петербурге и начнется в 18.00.