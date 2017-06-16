Медведев освободил от должности замглавы Росмолодежи

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Москва, 16 июня. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодеж) Алексей Панамарчук отправлен в отставку по распоряжению председателя российского правительства Дмитрия Медведева. Соответствующая информация приводится в документе, который был опубликован на портале правовой информации.

Как стало известно, Панамарчук покинул занимаемый пост по собственному желанию. Он занимал эту должность с 2016 года, до этого являлся советником главы Росмолодежи, сообщает АиФ.

Напомним, накануне Медведев заявил, что изменения в налоговом законодательстве России в части акцизов и налога на добычу полезных ископаемых принесут в федеральный бюджет 30 млрд рублей в 2017 году.