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Медведев освободил от должности замглавы Росмолодежи
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Медведев освободил от должности замглавы Росмолодежи

16:21  16 Июня 2017
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Медведев освободил от должности замглавы Росмолодежи

Москва, 16 июня. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодеж) Алексей Панамарчук отправлен в отставку по распоряжению председателя российского правительства Дмитрия Медведева. Соответствующая информация приводится в документе, который был опубликован на портале правовой информации.

Как стало известно, Панамарчук покинул занимаемый пост по собственному желанию. Он занимал эту должность с 2016 года, до этого являлся советником главы Росмолодежи, сообщает АиФ.

Напомним, накануне Медведев заявил, что изменения в налоговом законодательстве России в части акцизов и налога на добычу полезных ископаемых принесут в федеральный бюджет 30 млрд рублей в 2017 году.

#медведев #росмолодеж
Тимур Румянцев
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