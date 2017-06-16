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Технологии
Рогозин заявил, что МС-21 стал проблемой для Airbus и Boeing
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Рогозин заявил, что МС-21 стал проблемой для Airbus и Boeing

16:38  16 Июня 2017
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Рогозин заявил, что МС-21 стал проблемой для Airbus и Boeing

Санкт-Петербург, 16 июня. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о технологическом превосходстве новейшего российского самолета МС-21 над продукцией Airbus и Boeing. 

Накануне, 15 июня, разработчики провели третьи испытания МС-21. Полет продолжался полтора часа и прошел успешно. «В технологическом смысле мы их (Airbus и Boeing — прим. ФАН) обошли. Парадокс, но факт», — сказал он в ходе военно-промышленной конференции по диверсификации ОПК в интересах ТЭК.

Рогозин отметил также, что узкофюзеляжный самолет МС-21, изготовленный с применением композитных материалов, «стал проблемой» для Airbus и Boeing.

Напомним, вместимость новейшего российского пассажирского самолета составляет от 150 до 211 пассажиров. МС-21  Он сменит советские самолеты Ту, Як и Ан. 

#самолет #boeing #мс-21 #авиа #airbus
Алексей Громов
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