Трасса в Подмосковье встала из-за задумчивого осла
Одинцово, 16 июня. Движение по участку Второго Успенского шоссе в деревне Матвейково Одинцовского района было парализовано из-за осла, который вышел на проезжую часть.
По словам очевидцев, животное стояло посреди полосы, созерцая окрестности, пока позади него собиралась большая пробка из машин.
«Затем то ли ему кто-то посигналил, то ли просто прогнал, и он побежал куда-то вправо от дороги. В принципе, он вел себя хорошо, ни на кого не кричал и не нападал», — рассказал один из свидетелей.
Местные жители утверждают, что ослик регулярно пасется возле трассы и уже не первый раз становится причиной пробок, пишет интернет-издание «Подмосковье Сегодня».