Трасса в Подмосковье встала из-за задумчивого осла

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Одинцово, 16 июня. Движение по участку Второго Успенского шоссе в деревне Матвейково Одинцовского района было парализовано из-за осла, который вышел на проезжую часть.

По словам очевидцев, животное стояло посреди полосы, созерцая окрестности, пока позади него собиралась большая пробка из машин.

«Затем то ли ему кто-то посигналил, то ли просто прогнал, и он побежал куда-то вправо от дороги. В принципе, он вел себя хорошо, ни на кого не кричал и не нападал», — рассказал один из свидетелей.

Местные жители утверждают, что ослик регулярно пасется возле трассы и уже не первый раз становится причиной пробок, пишет интернет-издание «Подмосковье Сегодня».