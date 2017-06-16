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Комитет Госдумы одобрил введение курортного сбора в четырех регионах страны
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Комитет Госдумы одобрил введение курортного сбора в четырех регионах страны

16:33  16 Июня 2017  /обновлено: 16:33  16 Июня 2017
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Комитет Госдумы одобрил введение курортного сбора в четырех регионах страны

Москва, 16 июня. Законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях рекомендовано принять в первом чтении, заявили в думском комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Законопроект предполагает, что с 1 января следующего года будет введена плата за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эта мера будет экспериментальной, и ее действие продлится до 2022 года.

Сумма сбора не будет превышать 100 рублей в сутки. Кроме того, от платы будут освобождены льготные категории граждан. Поступившие в бюджет средства пойдут на развитие курортной инфраструктуры.

Комитет Госдумы одобрил введение курортного сбора в четырех регионах страны

Ранее в Госдуме предложили ввести уголовное наказание за срыв массовых мероприятий.

Катерина Тимошенская
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