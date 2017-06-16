Число жертв аварии с автобусами под Ростовом увеличилось до четырех

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Ростов-на-Дону, 16 июня. Число погибших в результате аварии с автобусами под Ростовом возросло до четырех человек. Об этом сообщила представитель ГУ МВД по области Наталья Устименко.

Ранее сообщалось о двух погибших и 23 пострадавших, 12 из которых получили травмы разной степени тяжести. Врачи оказали медицинскую помощь трем детям, еще один ребенок был госпитализирован.

СК РФ начал проверку по факту аварии в Ростовской области.

ДТП произошло на автодороге Самбек-Успенская. Автобус с пассажирами скатился с горы в овраг, после чего несколько раз перевернулся. Все пострадавшие сейчас находятся в Матвеево-Курганской ЦРБ.