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Происшествия
Число жертв аварии с автобусами под Ростовом увеличилось до четырех
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Число жертв аварии с автобусами под Ростовом увеличилось до четырех

16:18  16 Июня 2017
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Число жертв аварии с автобусами под Ростовом увеличилось до четырех

Ростов-на-Дону, 16 июня. Число погибших в результате аварии с автобусами под Ростовом возросло до четырех человек. Об этом сообщила представитель ГУ МВД по области Наталья Устименко.

Ранее сообщалось о двух погибших и 23 пострадавших, 12 из которых получили травмы разной степени тяжести. Врачи оказали медицинскую помощь трем детям, еще один ребенок был госпитализирован.

СК РФ начал проверку по факту аварии в Ростовской области.

ДТП произошло на автодороге Самбек-Успенская. Автобус с пассажирами скатился с горы в овраг, после чего несколько раз перевернулся. Все пострадавшие сейчас находятся в Матвеево-Курганской ЦРБ.

#авария #ростов
Алексей Громов
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