Порошенко рассказал, как по ночам колол людей на пару с женой

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Киев, 16 июня. Президент Украины Петр Порошенко вспомнил, как в молодости ходил со своей женой Мариной на ночные дежурства в больницу. Об этом он рассказал на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника в Мариинском дворце.

Порошенко подчеркнул, что профессию врача нужно любит, потому что иначе работать просто не получится.

«Я это знаю совершенно точно, поскольку из моих 18 лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил и люблю ее», — заявил украинский президент.

При этом чета Порошенко нарушала инструкции — Марина ложилась спать на час, а Петр «сам ходил, ставил уколы, делал конкретные определения, которые делали врачи». Именно тогда президент и понял, что труд врача очень тяжелый, но благодарный.