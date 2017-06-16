Китайские войска в Сирии: уничтожит ли Китай террористов ИГИЛ на подступах к своим границам

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Масштабы сирийского конфликта таковы, что вряд ли такая огромная страна как Китай, мировая сверхдержава, может остаться в стороне от борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Насколько вероятно участие КНР в борьбе с ИГИЛ* на территории Сирии, какова может быть роль Китая в деле борьбы с боевиками, в материале Федерального агентства новостей.

По словам военного политолога, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, Китай вряд ли будет вмешиваться в сирийский конфликт путем введения на территорию САР своих войск. Это для Китая абсолютно неприемлемо, считает военный политолог.

«В первую очередь, Китай будет работать на дипломатическом уровне с США и Россией», — обращает внимание эксперт.

По словам Перенджиева, Китай будет каким-то образом воздействовать на США с тем, чтобы американцы перестали поддерживать «умеренную оппозицию».

«Будет убеждать, что сирийцы сами должны решить свой вопрос, а для этого существует переговорный процесс в Астане», — сообщил он.

В любом случае, Китай ограничится дипломатическим форматом, подчеркивает Александр Перенджиев, но не не исключено косвенное взаимодействие с Россией по вопросам, касающимся Ближнего Востока.

«Речь идет о взаимодействии в Средиземном море наших флотов, китайского и российского. Я не исключаю, что и возле берегов Сирии что-нибудь будет подобное», — обращает внимание эксперт.

Военный политолог высказал надежду на то, что Китай примет и участие в гуманитарной миссии. Речь идет о помощи тем сирийцам, которые пострадали во время военного конфликта, в первую очередь, детям.

«Это может быть сделано в пику Западу, который все время занимается только обвинениями и бомбит просирийские войска. И Китай будет больше заниматься гуманитарными вопросами», — отметил военный политолог.

В то же время Китай заинтересован в том, чтобы группировка ИГ* была уничтожена на территории Сирии. Перенджиев напоминает о появлении так называемого ИГИЛ-2 в Юго-Восточной Азии, а это, безусловно, уже напрямую касается интересов Китая.

«Может сформироваться антикитайский проект, и что-то подобное уже происходит в Юго-Восточной Азии. Уже открыто выступили боевики в Филиппинах, и сам президент Филиппин был вынужден, находясь у нас, в России, с визитом, сократить сроки визита, чтобы поехать разбираться с боевиками. Террористическая угроза в Юго-Восточной Азии растет. И понятное дело, если ИГИЛ останется на Ближнем Востоке, то постепенно возникнет террористический пояс», — объяснил военный политолог.

По словам эксперта, ИГ пытается захватить и Китай: боевики проникают в Афганистан, а оттуда идут уже в Юго-Восточную Азию. Не исключено, что будут еще террористические группировки в Пакистане, и вполне возможно, что они там уже есть, но пока имеют скрытный характер, считает эксперт. И все это происходит вокруг китайских границ. При этом Юго-Восточная Азия является сферой экономических интересов Китая, а также сферой борьбы экономических интересов КНР и США.

«Битва с таким проектом, как ИГИЛ, не только в интересах России или Сирии, или Ирана. Это и в интересах Китая, потому что если Китай не будет помогать громить террористов, то ИГИЛ придет и к самому Китаю, по крайней мере, к его границам. Я думаю, что там должны это понимать», — подчеркнул эксперт.

Возможно, тогда и возникнет единый антитеррористический фронт, отмечает военный политолог. По мнению эксперта, политика в плане борьбы с международным терроризмом во многом зависит от того, какой будет в этом роль Китая, а не только России и США. Речь о том, какой вектор она приобретет и действительно ли будет нацелена на результат, на уничтожение терроризма. В этом плане показателен негативный пример США.

«По сути, они же создают эти террористические проекты под названием ИГИЛ, «Аль-Каида»* и так далее», — подчеркнул военный политолог.

* Организация запрещена на территории РФ.